Volleybalster Grothues stopt na lange carrière met 392 interlands

UTRECHT (ANP) - Volleybalster Maret Grothues heeft haar carrière na 22 jaar beëindigd. Dat meldt de 37-jarige voormalige international op Instagram. In totaal speelde Grothues 392 duels in Oranje. Ook was ze jarenlang aanvoerder van Nederland.

"De laatste bal is gespeeld, het laatste punt is gevierd", schrijft Grothues in het bericht op Instagram. "Wat begon als een meisjesdroom is een leven geworden ver voorbij wat ik had kunnen dromen." Haar volleybalcarrière bracht de geboren Almelose naar onder meer Azerbeidzjan, Frankrijk, Griekenland en Turkije. "Ik prijs mezelf gelukkig dat ik het sportersbestaan vele jaren heb mogen leven."

Met Oranje werd Grothues drie keer tweede op Europese kampioenschappen en vierde op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro (2016) en het WK van 2018. In haar clubcarrière werd ze kampioen in meerdere landen en werd ze in 2022 verkozen tot beste speelster van de Griekse competitie, toen ze met Panathinaikos zowel de competitie als de beker won.