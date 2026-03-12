ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NASA hoopt op begin april voor maanmissie Artemis II

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 21:13
anp120326187 1
WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - NASA zegt "op de goede weg" te zijn om de Artemis II-missie de ruimte in te sturen. Aanvankelijk stond een lancering van die maanmissie gepland voor februari, maar die moest worden uitgesteld door technische mankementen. De ruimtevaartorganisatie spreekt nu van op zijn vroegst 1 april. Wel waarschuwde NASA dat er "nog werk te doen is" voordat het zover is.
Artemis II moet de eerste bemande maanmissie sinds 1972 worden. In tien dagen tijd worden in een tocht rond de maan precisie-instrumenten getest voor latere maanvluchten en mogelijke landingen.
De lancering werd eerder uitgesteld nadat werd ontdekt dat er een probleem was met de heliumtoevoer van de raket, iets wat problemen met de lancering kan opleveren. Ook werd het Artemis-programma in februari inhoudelijk gewijzigd. De eerste daadwerkelijk bemande landing werd toen uitgesteld naar 2028. De vluchten daarvoor staan nog niet vast.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

NYT: Hoe Trump en zijn adviseurs zich lelijk vergisten

GY1YGSsCvn4IwivkNTwdceFGL1aQwUc90xpzWOci

Toren in Dubai en drie schepen in brand door Iraanse drones

7b85806c3cc47c13c329040a9be7d708,bf730491

Beelden van ordinaire TV-datingshow zetten Noorse kroonprinses Mette-Marit opnieuw in een pijnlijk daglicht

ANP-553078668

Zien: Jake Paul met klotsende oksels op podium bij Trump. Gaat Jutta's verloofde de politiek in?

image

Wat is fascisme: de bingokaart om zelf bij te houden

IRANs_0

Olie weer boven de $100 want Iran blijkt op geen stukken na verslagen

Loading