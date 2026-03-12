NASA hoopt op begin april voor maanmissie Artemis II

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - NASA zegt "op de goede weg" te zijn om de Artemis II-missie de ruimte in te sturen. Aanvankelijk stond een lancering van die maanmissie gepland voor februari, maar die moest worden uitgesteld door technische mankementen. De ruimtevaartorganisatie spreekt nu van op zijn vroegst 1 april. Wel waarschuwde NASA dat er "nog werk te doen is" voordat het zover is.

Artemis II moet de eerste bemande maanmissie sinds 1972 worden. In tien dagen tijd worden in een tocht rond de maan precisie-instrumenten getest voor latere maanvluchten en mogelijke landingen.

De lancering werd eerder uitgesteld nadat werd ontdekt dat er een probleem was met de heliumtoevoer van de raket, iets wat problemen met de lancering kan opleveren. Ook werd het Artemis-programma in februari inhoudelijk gewijzigd. De eerste daadwerkelijk bemande landing werd toen uitgesteld naar 2028. De vluchten daarvoor staan nog niet vast.