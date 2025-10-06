Private huurwoningvoorraad krimpt door verkoopgolf

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal private huurwoningen in Nederland is vorig jaar voor het eerst in jaren gekrompen. Op 1 januari dit jaar waren er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 1,18 miljoen van deze huizen in Nederland, 3000 minder dan een jaar eerder. Dit komt door een verkoopgolf van huurwoningen. Veel huurhuizen gingen in de verkoop nadat hun huurcontract was afgelopen, omdat het door veranderde wetgeving minder aantrekkelijk is geworden de woningen opnieuw te verhuren.

Verhuurdersorganisatie Vastgoed Belang spreekt van een "zorgwekkende ontwikkeling" die in deze cijfers zou worden bevestigd. "Ondanks het enorme woningtekort en de nationale opgave om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen" stapte de overheid volgens de branche over op "beleid dat private verhuurders van de markt weert". "Zo werden de maximale huurprijzen tot onder de kostprijs verlaagd."