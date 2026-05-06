Forse winsten op Wall Street om hoop op snel einde van Iranoorlog

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke plussen geëindigd. Beleggers putten hoop uit signalen dat de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran binnenkort voorbij is. Daarnaast hadden ze aandacht voor de kwartaalresultaten van verschillende bedrijven op Wall Street.

Iran bestudeert momenteel een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat de VS de afgelopen 24 uur "heel goede gesprekken" hebben gevoerd met de Iraniërs en dat het goed mogelijk is dat de twee landen een deal gaan sluiten.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 49.910,59 punten. De brede S&P 500-index won 1,5 procent tot 7365,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2 procent tot 25.838,95 punten. De S&P 500 en Nasdaq hebben daarmee hun recordslotstanden van dinsdag aangescherpt.