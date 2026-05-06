ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Forse winsten op Wall Street om hoop op snel einde van Iranoorlog

Economie
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 22:15
anp060526183 1
NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met flinke plussen geëindigd. Beleggers putten hoop uit signalen dat de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran binnenkort voorbij is. Daarnaast hadden ze aandacht voor de kwartaalresultaten van verschillende bedrijven op Wall Street.
Iran bestudeert momenteel een Amerikaans voorstel om de oorlog te beëindigen. De Amerikaanse president Donald Trump zei woensdag dat de VS de afgelopen 24 uur "heel goede gesprekken" hebben gevoerd met de Iraniërs en dat het goed mogelijk is dat de twee landen een deal gaan sluiten.
De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent hoger op 49.910,59 punten. De brede S&P 500-index won 1,5 procent tot 7365,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 2 procent tot 25.838,95 punten. De S&P 500 en Nasdaq hebben daarmee hun recordslotstanden van dinsdag aangescherpt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

Loading