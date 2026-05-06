Honderden deelnemers aan mars in Loosdrecht tegen noodopvang

LOOSDRECHT (ANP) - Een paar honderd mensen hebben woensdagavond gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang in Loosdrecht. Kamerleden Gidi Markuszower en Mona Keijzer waren hierbij ook aanwezig.

De demonstratie begon met een symbolische 'rouwstoet' waarbij de demonstranten naar eigen zeggen rouwden "om het verlies van de democratie". Op een platte kar achter een tractor lag een grafkist met daarop de tekst "democratie", die werd omringd met zwarte vlaggen, zag een ANP-verslaggever. Ook stond er een portret van Pim Fortuyn op de kist, die woensdag 24 jaar geleden werd doodgeschoten.

De stoet eindigde bij het gemeentehuis aan de Rading, waar de noodopvang moet komen. Tegenstanders vinden dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. Onderweg werden leuzen zoals "azc weg ermee" en "wij zijn Nederland" geroepen en rookfakkels afgestoken. Eenmaal aangekomen op de eindbestemming hield Markuszower een toespraak. Hij zei onder meer dat asielzoekers "terug naar hun eigen land" moeten.