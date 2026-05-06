ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Honderden deelnemers aan mars in Loosdrecht tegen noodopvang

Samenleving
door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 22:32
anp060526184 1
LOOSDRECHT (ANP) - Een paar honderd mensen hebben woensdagavond gedemonstreerd tegen de komst van een noodopvang in Loosdrecht. Kamerleden Gidi Markuszower en Mona Keijzer waren hierbij ook aanwezig.
De demonstratie begon met een symbolische 'rouwstoet' waarbij de demonstranten naar eigen zeggen rouwden "om het verlies van de democratie". Op een platte kar achter een tractor lag een grafkist met daarop de tekst "democratie", die werd omringd met zwarte vlaggen, zag een ANP-verslaggever. Ook stond er een portret van Pim Fortuyn op de kist, die woensdag 24 jaar geleden werd doodgeschoten.
De stoet eindigde bij het gemeentehuis aan de Rading, waar de noodopvang moet komen. Tegenstanders vinden dat het besluit onzorgvuldig tot stand is gekomen. Onderweg werden leuzen zoals "azc weg ermee" en "wij zijn Nederland" geroepen en rookfakkels afgestoken. Eenmaal aangekomen op de eindbestemming hield Markuszower een toespraak. Hij zei onder meer dat asielzoekers "terug naar hun eigen land" moeten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-554733158

Ali B gaat klappen krijgen in de bajes

117585092 m

We eten veel te weinig vezels, maar de oplossing is eenvoudig

ANP-504945544

Patricia Paay (77) stiller dan ooit: zorgen om gezondheid na valpartij en scheiding

anp 453372002 1

5 fouten die je moet vermijden bij gebruik van de airfryer

president-donald-trump-eind-juli-met-een-mondkapje-op-bij-een-rondleiding-door-het-innovatiecenter-van-fujifilm-in-morrisville-north-carolina

Trump houdt studie geheim die aantoont dat Covid-vaccins effectief en veilig zijn

165357693_m

Landen met de hoogste lonen ter wereld. Staan wij in de top 10?

Loading