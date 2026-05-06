Gezinnen in noodopvang IJsselstein, startdatum bouw onbekend

IJSSELSTEIN (ANP) - In de geplande noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein komen met name gezinnen te wonen. Het gaat om gezinnen en partners van statushouders die via gezinshereniging naar Nederland komen, meldt de Utrechtse gemeente woensdag.

Tegen de noodopvang aan de rand van een sportpark werd de afgelopen tijd regelmatig gedemonstreerd. Relschoppers vernielden afgelopen weekend ook de gevel van het gemeentehuis.

De opbouw van de noodopvanglocatie, met plek voor maximaal 150 mensen, zou aanvankelijk eind april beginnen en naar verwachting vier weken duren. Inmiddels is met de betrokken sportclub afgesproken dat die het seizoen volgens planning kan afmaken. Dat betekent dat er in het weekend van 16 en 17 mei nog wedstrijden zijn. "De exacte startdatum van de bouw van de noodopvang is nog niet bekend", aldus de gemeente.

De opvangplek wordt van het sportpark afgescheiden door een hek en krijgt een eigen opgang en parkeerplaatsen. Ook wordt de locatie 24 uur per dag beveiligd, meldt de gemeente.