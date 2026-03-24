Fortnite-maker Epic Games ontslaat duizend medewerkers

CARY (ANP) - Epic Games ontslaat meer dan 1000 van de ruim 4500 werknemers. Volgens het gamebedrijf achter Fortnite is het massaontslag nodig om geldproblemen te voorkomen.

Topman en oprichter Tim Sweeney meldde aan het personeel dat gamers sinds vorig jaar minder tijd besteden aan Fortnite, de succesvolste game van Epic. Het bedrijf verdient bij dit spel vooral aan aankopen die spelers binnen de game doen. "We geven veel meer uit dan er binnenkomt en we moeten fors snijden om het bedrijf gefinancierd te houden", schrijft hij in een memo die ook online is gezet.

Sweeney stelt dat de hele game-industrie last heeft van een terugval in uitgaven aan spellen en gameconsoles, terwijl de ontwikkelingskosten oplopen. Maar Epic heeft volgens hem ook het probleem dat nieuwe seizoenen van Fortnite op steeds minder enthousiasme kunnen rekenen. Tegelijkertijd kost het veel geld om Fortnite geschikter te maken voor smartphones. Daarop was het spel een tijdlang niet te spelen door onvrede van Epic over betaalvoorwaarden in app-winkels van Apple en Google, maar sinds enkele jaren wel weer.