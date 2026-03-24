Tweede Kamer wil energienoodfonds snel heropend zien

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 16:47
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat het kabinet snel met onder meer energiebedrijven gaat praten over heropening van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Een oproep daartoe van onder anderen Kamerlid Esmah Lahlah (GroenLinks-PvdA) kreeg bij de stemmingen vrijwel unanieme steun.
Het tijdelijke noodfonds werd ingesteld toen in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne de energieprijzen explosief stegen. De overheid en energiebedrijven stopten daar geld in om huishoudens te helpen die de sterk gestegen energierekening niet konden betalen.
Na twee jaar stopte het fonds omdat de energiesector er niet langer aan wilde meebetalen. Zonder bijdrage van bedrijven kon het niet worden voortgezet, omdat het voorkomen van betalingsproblemen bij hun klanten met behulp van belastinggeld dan kon worden uitgelegd als ongeoorloofde staatssteun.
