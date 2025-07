Kamer wil alsnog dat presidium zaak-Arib verder onderzoekt

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil alsnog dat het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer onderzoek doet naar de gang van zaken rondom de kwestie van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Zij werd beschuldigd van wangedrag, waarna uitlekte dat er een onderzoek naar haar zou worden ingesteld.

Het presidium wilde in eerste instantie geen verder onderzoek doen, nadat er al een strafzaak over het mogelijk lekken van informatie was geweest. De Kamer wil alsnog van het presidium weten welke mogelijkheden tot onderzoek er verder zijn. Ook de rol van Kamerleden mag daarbij niet buiten beschouwing worden gelaten.