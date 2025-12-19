Frankrijk gaat in beroep tegen uitspraak rechtbank over Shein

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse regering gaat de komende dagen in beroep tegen de uitspraak van een rechtbank in Parijs vrijdag over een tijdelijke blokkade van Shein in het land. Frankrijk wilde Shein drie maanden blokkeren omdat op de Chinese webwinkel op kinderen lijkende sekspoppen en wapens werden verkocht. Maar de rechtbank vond zo'n maatregel buiten proportie.

De regering zegt "op verzoek van de premier" in beroep te gaan. Het deel van Shein waar externe verkopers hun producten aanbieden is al ruim een maand dicht in het land, maar kan nu weer open. Het deel waar het bedrijf zijn eigen kleding verkoopt, bleef wel beschikbaar.

In Frankrijk is de afgelopen tijd ophef ontstaan over de verkoop van de sekspoppen. Shein heeft ze inmiddels van zijn platform verwijderd.

De rechtbank bepaalde ook dat Shein in Frankrijk een boete van 10.000 euro krijgt voor elke keer dat de Chinese webwinkel nog een sekspop verkoopt zonder leeftijdscheck. De verificatie was een eis van de regering.