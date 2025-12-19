ECONOMIE
COA moet nareizigers naar hotel in bestemmingsgemeente brengen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 19:37
DEN HAAG (ANP) - Het COA heeft van het ministerie van Asiel en Migratie (A&M) de opdracht gekregen om nareizigers naar een hotel te brengen in de gemeente waar ze uiteindelijk ook een huis moeten krijgen. Demissionair minister Mona Keijzer heeft gemeenten dat via een brief laten weten, het ANP zag die brief in. Het doel is dat er zo plek vrijkomt in asielzoekerscentra en mensen eerder kunnen beginnen met het opbouwen van een leven in de gemeente waar ze uiteindelijk een huis moeten krijgen.
Het gaat om een groep mensen die een familielid nareizen van wie de asielaanvraag is goedgekeurd, een statushouder. Alle gemeenten moeten statushouders opvangen en een huis bieden, zij worden aan elkaar gekoppeld. Maar door het tekort aan huizen zitten 8000 nareizigers in de asielopvang van het COA. Die zitten veelal in en rondom Zevenaar, waar het IND-aanmeldloket voor deze groep zit. Maar ze zitten ook in azc's, vakantieparken of noodopvangplekken verspreid over het land en dus niet in de gemeente waar ze uiteindelijk terechtkomen.
