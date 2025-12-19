ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Teller 3FM Serious Request na een dag op ruim 4,3 miljoen euro

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 19:56
anp191225213 1
DEN BOSCH (ANP) - De teller van 3FM Serious Request staat na een dag actievoeren op 4.306.428 euro. Dat is vrijdagavond bekendgemaakt op NPO 3FM. Niet eerder werd er op de eerste dag van de actie zoveel geld opgehaald.
Vorig jaar werd er op de eerste dag ruim 2,9 miljoen euro ingezameld. Dat was tot dan toe de hoogste eerste tussenstand sinds het begin van Serious Request in 2004. Het hoogste eindbedrag tot nu toe werd in 2014 opgehaald, toen de teller op de laatste dag van de actie op 12.380.438 euro stond.
In het Glazen Huis, dat deze week in Den Bosch staat, zamelen de dj's dit jaar geld in voor Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2387639367

9 rare symptomen die je volgens cardiologen nooit mag negeren

Scherm­afbeelding 2025-12-19 om 05.39.20

Femke Wiersma en Caroline van der Plas bijten eindelijk in de stront

AA1SqFiN

Als je schreeuwt in een ruzie, is er méér aan de hand

54076672_l

Droomhuis in de zon? Zo kan je pensioen tegenvallen na emigratie

75583197_m

Moet je echt elke dag schone sokken aan?

weeronline begin van meteorologische lente wordt wat winters1677648039

Van zachte temperaturen naar winterse kou: dit staat ons in de kerstvakantie te wachten

Loading