Frankrijk onderzoekt Britse website om verkoop sekspoppen

door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 20:02
bijgewerkt om vrijdag, 26 december 2025 om 20:19
De Franse autoriteiten doen onderzoek naar een Britse webwinkel die ervan wordt verdacht op kinderen lijkende sekspoppen te verkopen. Dat hebben openbaar aanklagers tegen het Franse persbureau AFP gezegd. Eerder was er nog grote ophef in Frankrijk over de verkoop van sekspoppen op de Chinese webwinkel Shein. Shein heeft de poppen al verwijderd van zijn platform.
AFP meldt niet om welke website uit het Verenigd Koninkrijk het gaat. De Franse commissaris voor kind- en jeugdzaken heeft ook al een aanklacht ingediend tegen de Britse site die zijn producten ook in Frankrijk levert. Volgens haar zijn die sekspoppen gevaarlijk, omdat pedofilie gestimuleerd zou worden en moet de identiteit van de kopers aan de autoriteiten worden gemeld.
Eerder deze maand arresteerde de Franse politie nog ongeveer twintig mensen op verdenking van het kopen van sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk. Ook bij de onlineplatforms AliExpress en Joom waren de poppen te koop volgens de Franse consumententoezichthouder.
