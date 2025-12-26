Schaatsster Schilder wint eerste marathon op natuurijs

WINTERSWIJK (ANP) - Sofia Schilder heeft de eerste marathon op natuurijs van deze winter gewonnen. Schilder was na tachtig ronden op de bevroren piste van ijsbaan De Witte Poorte in Winterswijk de snelste in een massasprint. Lianne van Loon finishte als tweede, net voor Esther Kiel.

Kiel veroverde begin dit jaar de nationale titel op natuurijs in een wedstrijd op de Weissensee en was daarom gehuld in de nationale kampioenstrui.

De 19-jarige Schilder is afkomstig uit het Noord-Hollandse Hoogwoud en komt uit voor Team AH Zaanlander.