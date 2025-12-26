Schaatser Ariëns wint in Winterswijk eerste natuurijsmarathon

WINTERSWIJK (ANP) - Crispijn Ariëns heeft de eerste marathon op natuurijs van deze winter gewonnen. De wedstrijd vond plaats in Winterswijk. Op schaatsbaan De Witte Poorte was de 36-jarige Brabander na 125 ronden de snelste in een sprint van een kopgroep, die eerder in de wedstrijd het peloton op een ronde had gezet.

De meeste deelnemers moesten tien ronden voor het einde afsprinten en verdwenen daarna van het ijs. Daarna volgde aanval op aanval en leek Hylke de Boer in de voorlaatste ronde op weg naar de winst. Maar De Boer viel stil, waarna de ervaren Ariëns de wedstrijd won, voor Klaas Poortinga en Christian Haasjes.

Ariëns won eerder onder meer twee keer de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee.

Sofia Schilder won de wedstrijd bij de vrouwen.