Honkballers Jansen en Kelly doen mee aan World Baseball Classic

zaterdag, 31 januari 2026 om 14:56
MIAMI (ANP) - De Nederlandse honkbalinternationals Kenley Jansen (38) en Antwone Kelly (22) hebben zelf laten weten dat ze namens het Koninkrijksteam meedoen aan de World Baseball Classic. Beide pitchers zijn professioneel honkballer in de Verenigde Staten en gelden als belangrijke krachten voor Oranje. Het Koninkrijksteam begint op 6 maart in Miami tegen Venezuela aan het toernooi.
Jansen, komend seizoen pitcher van de Detroit Tigers, zegt via het Amerikaanse medium Foul Territory met grote stelligheid dat hij van de partij is. "Ik kan bevestigen dat ik ga pitchen voor Nederland", aldus de closer uit Curaçao. "Het betekent heel veel voor mij om nog een keer voor Nederland te spelen."
Kelly maakte zijn deelname via zijn eigen Instagram-account bekend. "Let's roll", schrijft hij bij zijn foto in het shirt van Nederland waarnaast een logo van de WBC staat.
