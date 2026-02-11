Frans AI-bedrijf Mistral bouwt datacenter in Zweden

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse start-up voor kunstmatige intelligentie Mistral gaat een AI-datacenter bouwen in Zweden om zijn diensten in Europa uit te breiden. Het is voor het eerst dat Mistral een datacenter buiten Frankrijk bouwt. Volgens Mistral zal de investering van 1,2 miljard euro in Zweden de Europese techsector versterken.

Het datacenter voor rekenkracht voor AI-toepassingen komt te staan in de plaats Borlänge. Er wordt samengewerkt met infrastructuurbedrijf EcoDataCenter en het zou volgend jaar operationeel moeten zijn. Mistral heeft de AI-assistent Le Chat en wordt gezien als het Europese antwoord op bijvoorbeeld ChatGPT van OpenAI.

"Deze investering is een concrete stap bij het bouwen van onafhankelijke capaciteiten in Europa die zijn toegewijd aan AI", aldus Mistral-topman Arthur Mersch. De zorgen in Europa over de afhankelijkheid van Amerikaanse techdiensten nemen steeds meer toe door de verslechterende relatie met de Amerikaanse regering.