Schulting wil plaats in aflossingsploeg komende dagen afdwingen

MILAAN (ANP) - Shorttrackster Suzanne Schulting wil de komende dagen in Milaan aan bondscoach Niels Kerstholt laten zien dat ze een plaats in de aflossingsploeg verdient. "Ik spreek uit dat ik het heel graag wil, de relay rijden. Het zou ook gek zijn, vanuit mijn kant, als ik dat niet zou doen", vertelde de Friezin na afloop van de training.

Schulting kwam bijna twee jaar lang niet in actie als shorttrackster. Ze trainde dus ook niet mee met de nationale selectie. "Ik ben wel met Xandra Velzeboer en Selma Poutsma regerend Europees kampioene. Alleen Yara van Kerkhof is gestopt", vervolgde Schulting. "Het zou gek zijn als ik zou zeggen dat het me niet boeit. Het boeit me namelijk wel. Het is aan mij de taak om het de komende dagen op trainingen te laten zien. Dan hoop ik dat Niels mij opstelt."

De halve finale van de aflossing bij de vrouwen is zaterdag en de finale volgende week woensdag. Vrijdag 20 februari komt Schulting individueel nog uit op de 1500 meter.