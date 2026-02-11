ECONOMIE
Vogelkenner Nico de Haan (78) overleden

Samenleving
door anp
woensdag, 11 februari 2026 om 13:21
anp110226125 1
ZEIST (ANP) - Nico de Haan, liefhebber en kenner van vogels en oud-directeur van Vogelbescherming Nederland, is overleden. De Haan was 78 jaar. Dat heeft Vogelbescherming Nederland laten weten. De Haan overleed zaterdag 7 februari.
De Haan gaf workshops, lezingen en rondleidingen over vogels. Ook was hij veelvuldig op radio en tv, vrijwel altijd ging het over de natuur. Verder maakte hij een vogelzangcursus-cd, een cd die hielp om vogels te herkennen, en schreef hij boeken over vogels.
In de jaren zeventig kwam hij terecht bij de organisatie die later Vogelbescherming Nederland zou gaan heten. Daar vervulde hij decennialang allerlei functies, waaronder die van waarnemend directeur. Ook na zijn pensioen bleef De Haan verbonden aan de organisatie, als ambassadeur.
Van 2014 tot 2017 ging hij samen met collega-vogelaar en schrijver Hans Dorrestijn op zoek naar bijzondere vogels voor het tv-programma Baardmannetjes.
