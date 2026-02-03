Franse autoriteiten doorzoeken kantoor X in Parijs

PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse autoriteiten hebben dinsdag een inval gedaan bij het Parijse kantoor van socialmediaplatform X van Elon Musk. De huiszoeking wordt gedaan door cybercrime-onderzoekers van de Parijse openbare aanklager in samenwerking met de nationale politie en de Europese politiedienst Europol.

Volgens de autoriteiten hangt de huiszoeking samen met een onderzoek dat in januari vorig jaar werd geopend naar manipulatie van het X-algoritme en illegale data-extractie door het socialmediaplatform.

De Franse autoriteiten hebben daarnaast ook Musk en voormalig X-topvrouw Linda Yaccarino opgeroepen om in april verklaringen af te leggen in het onderzoek. Yaccarino trad in juli vorig jaar af als topvrouw van X.