Iraanse politie pakt 139 buitenlanders op bij protesten Yazd

TEHERAN (ANP/RTR) - In de Iraanse regio Yazd zijn tot nu toe 139 buitenlanders opgepakt wegens deelname aan de recente protesten in het land, meldt persbureau Tasnim. Yazd was een van de vele provincies waar de afgelopen tijd werd geprotesteerd. De nationaliteiten van de mensen die zijn opgepakt, zijn niet bekendgemaakt.

Maandag meldden de autoriteiten dat er vier buitenlanders waren opgepakt in de provincie Teheran.

De protesten begonnen in december vanwege economische problemen en kregen al snel een politiek karakter. Ze werden door het islamitische regime hardhandig onderdrukt. Daarbij zouden veel doden zijn gevallen. Het officiële dodental staat op ruim 3000, maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat er veel meer mensen zijn omgekomen.

Iran waarschuwde voor zware gevolgen voor verdachten die "een rol hebben gespeeld in deze Amerikaanse opstand". Het land beschuldigt de VS en Israël ervan het geweld in het land te hebben aangewakkerd.