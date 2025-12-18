ECONOMIE
Quincy Promes blijft in cel, hof wijst verzoek om vrijlating af

Samenleving
door anp
donderdag, 18 december 2025 om 11:09
AMSTERDAM (ANP) - Voetballer Quincy Promes (33) blijft voorlopig vastzitten. Verzoeken om zijn voorlopige hechtenis te beëindigen zijn door het gerechtshof in Amsterdam afgewezen.
Oud-international Promes wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het neersteken van zijn neef. De rechtbank heeft hem in totaal 7,5 jaar cel opgelegd. De zaak loopt momenteel in hoger beroep en bevindt zich in de voorbereidende fase. Donderdag was de derde inleidende zitting.
Het hof sprak van "ernstige strafbare feiten". Anders dan de advocaat van Promes betoogde, vindt het hof dat sprake blijft van vluchtgevaar. Het hof vindt de persoonlijke omstandigheden van Promes evenmin doorslaggevend voor het schorsen van zijn voorlopige hechtenis. Promes gaf aan financieel voor zijn vijf kinderen te willen zorgen zolang er nog geen zicht is op de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep.
Een datum voor een vierde inleidende zitting is nog niet bekend.
