Franse bank doorzocht in Epstein-onderzoek naar oud-werknemer

PARIJS (ANP/AFP) - Het hoofdkantoor van Edmond de Rothschild is vrijdag door het Franse bureau voor Corruptie en Financiële Misdaden doorzocht, meldt persbureau AFP. De doorzoeking is onderdeel van een onderzoek naar de banden tussen de Franse diplomaat Fabrice Aidan en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Toen de Amerikaanse autoriteiten in januari duizenden documenten met betrekking tot Epstein vrijgaven, dook Aidans naam meerdere keren op. Daarin staat dat hij tussen 2010 en 2017 diplomatieke informatie aan Epstein doorgaf. Ook zou hij hem diensten hebben verleend. Tussen 2014 en 2016 was de Franse diplomaat werkzaam bij Edmond de Rothschild.

"De Edmond de Rothschild-bank werkt volledig mee met justitie in het kader van dit onderzoek dat wordt uitgevoerd door het nationale financiële parket. Daarnaast is er een intern onderzoek gestart toen de verdenkingen tegen deze voormalige werknemer, die van 2014 tot 2016 in dienst was, aan het licht kwamen," aldus een bron dichtbij de bank.