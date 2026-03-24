Niet alleen “vergeetachtig”: cannabis blijkt het geheugen breed te ontregelen

Cannabis en het geheugen: meer dan “vergeetachtigheid”

Het onderzoek van Washington State University volgde 120 regelmatige blowers die een placebo, 20 mg of 40 mg THC inhaleerden en daarna een uur lang geheugentests deden. In 15 van de 21 metingen scoorden de THC-gebruikers significant slechter dan de placebogroep. Het ging niet alleen om een lijstje woorden onthouden, maar om functies die je de hele dag nodig hebt: onthouden wat je straks moet doen, gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsen en informatie kunnen beoordelen op betrouwbaarheid.

Opvallend: een matige dosis THC verstoorde het geheugen net zo sterk als een hogere dosis. Met andere woorden: het is niet nodig om “stoned” te zijn om meetbare schade te zien; ook recreatief gebruik kan je mentale scherpte al aantasten.

Valse herinneringen en dagelijks functioneren

Het meest alarmerende resultaat is de toename van valse herinneringen: deelnemers “herinnerden” zich woorden die ze nooit hadden gezien, vooral als die thematisch leken op de echte woorden. In combinatie met een slechtere “bronherinnering” – niet meer weten of iets van een arts kwam of van een vage post op sociale media – maakt dat mensen kwetsbaarder voor desinformatie.

Voor het eerst is ook overtuigend aangetoond dat cannabis het prospectief geheugen aantast: het vermogen om later iets te doen wat je jezelf hebt voorgenomen, zoals medicijnen innemen of een afspraak nakomen. Juist dat soort geheugen blijkt sterk samen te hangen met hoe goed iemand in het dagelijks leven functioneert.

Waarom dit nu extra relevant is

Cannabis is voor volwassenen inmiddels legaal in 24 Amerikaanse staten en het dagelijks gebruik bereikt recordhoogtes. Ook in Nederland, waar cannabis formeel verboden maar feitelijk gedoogd wordt, waarschuwt het Trimbos-instituut al langer dat blowen het geheugen, de concentratie en het opnemen van informatie verslechtert, vooral bij jongeren en studenten.news

Het nieuwe onderzoek dwingt tot een ongemakkelijke conclusie: de maatschappelijke discussie heeft zich te veel gericht op verslaving en psychose, en te weinig op subtielere, maar breed verstorende geheugeneffecten. Wie cannabis gebruikt, moet misschien een stuk kritischer kijken naar momenten waarop scherp denken, plannen en beoordelen van informatie cruciaal zijn