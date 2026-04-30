Franse economie niet gegroeid in eerste maanden 2026

PARIJS (ANP) - De Franse economie is in het eerste kwartaal niet gegroeid, volgt uit cijfers van het Franse statistiekbureau Insee. Het bruto binnenlands product van Frankrijk bleef in de eerste drie maanden van 2026 onveranderd ten opzichte van een kwartaal eerder. Een zwakke binnenlandse vraag en buitenlandse handel drukten op het groeicijfer van Frankrijk.

De staat van de Franse economie viel tegen bij de verwachtingen van analisten die persbureau Bloomberg hierover had ondervraagd. Zij rekenden op een groei van 0,2 procent. In het laatste kwartaal van 2025 groeide de Franse economie nog met 0,2 procent.