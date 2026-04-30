Karremans: bij elk gezin blijft water uit de kraan komen

DEN HAAG (ANP) - "We zorgen ervoor dat er bij elk gezin gewoon drinkwater uit de kraan blijft komen, ook in geval van zoetwatertekorten bij droogte", zegt minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) in een reactie op het donderdag gepubliceerde onderzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Volgens de raad staat de beschikbaarheid van drinkwater op de lange termijn ernstig onder druk.

De minister somt plannen op die de problemen moeten voorkomen waar de Rli voor waarschuwt. Zo komen er eind volgend jaar maatregelen tegen het dalende aanbod van zoetwater. Lastige keuzes zijn nodig, voorziet Karremans al. "Zoals het creëren van meer ruimte om water op te slaan, wat het risico op wateroverlast vergroot."

Karremans zegt ook bezig te zijn om het aanbod van drinkwater te vergroten. Naar verwachting is aan het einde van dit decennium 100 miljoen kubieke meter drinkwater meer nodig vergeleken met 2020.