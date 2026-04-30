Unilever boekt kwartaalgroei, maar Europese markt blijft zwak

LONDEN (ANP) - De Britse verzorgings- en voedingsmiddelenproducent Unilever heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet behaald, vooral door sterke verkopen van huishoudelijke producten en beautymerken zoals Dove en Vaseline. Unilever heeft het in Europa nog wel altijd moeilijk, waar de omzet is gedaald.

Het concern, bekend van onder meer Knorr, Calvé, Hellmann's, Glorix en Rexona, behaalde een omzet van 12,6 miljard euro. De onderliggende omzetgroei, exclusief effecten van overnames, desinvesteringen en valutaschommelingen, kwam uit op een plus van 3,8 procent. Dat is boven de verwachtingen van marktkenners.

Topman Fernando Fernandez spreekt van een goede start van het jaar, waarbij de verkochte hoeveelheden producten verder zijn gegroeid. Hogere prijzen droegen voor 0,9 procent bij aan de groei in het afgelopen kwartaal.

"We blijven snel werken aan een eenvoudiger en scherper Unilever, met een structureel hoger groeipotentieel en een merkenportfolio dat klaar is voor de toekomst", zei Fernandez in een toelichting.