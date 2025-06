Franse justitie onderzoekt defecte airbags Takata

PARIJS (ANP) - Justitie in Frankrijk heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar defecte airbags van fabrikant Takata, die in het land voor dodelijke ongelukken hebben gezorgd. Het Franse Openbaar Ministerie zegt tegen persbureau AFP dat het onderzoek draait om mogelijke ernstige misleiding en het in gevaar brengen van levens.

Het onderzoek is geopend op 16 april. Onderzoeksrechters kijken volgens AFP waarschijnlijk ook naar een ongeluk op 11 juni in het departement Marne, waarbij een automobiliste omkwam door het defect met de airbag. Na dit ongeluk kwam autoconcern Stellantis met een grote terugroepactie voor 441.000 Citroëns C3 en DS3, waarbij het bedrijf eigenaren opriep niet meer met de auto te rijden.

Ook kijkt justitie mogelijk naar een ongeluk in 2021 op het Caribische eiland Martinique en in 2023 in het zuidwesten van Frankrijk. Airbags van het inmiddels failliete Takata kunnen door een defect scheuren als ze worden geactiveerd, waarbij metalen delen rondvliegen.