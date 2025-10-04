ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse luchtverkeersleiders blazen aangekondigde stakingen af

Economie
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 10:23
anp041025056 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Franse luchtverkeersleiders gaan volgende week toch niet staken. De belangrijkste vakbond voor luchtverkeersleiders in het land heeft een driedaagse staking, die op 7 oktober moest beginnen, afgeblazen. De werkonderbrekingen dreigden het luchtverkeer in Frankrijk te verstoren.
Als reden voor het afblazen van de stakingen verwijst de bond onder meer naar een besluit van premier Sébastien Lecornu op vrijdag. Hij beloofde het Franse parlement niet te passeren bij de goedkeuring van de begroting voor volgend jaar. Die mogelijkheid staat in de Franse grondwet.
De vakbond zei ook dat er overeenkomsten zijn bereikt, zonder details te geven waarover precies. De bond wilde onder meer dat de lonen van luchtverkeersleiders zouden worden aangepast aan de inflatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

ANP-498613146 (1)

13 zetels: de VVD zakt naar niveau van 1948

Loading