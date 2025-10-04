Franse luchtverkeersleiders blazen aangekondigde stakingen af

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Franse luchtverkeersleiders gaan volgende week toch niet staken. De belangrijkste vakbond voor luchtverkeersleiders in het land heeft een driedaagse staking, die op 7 oktober moest beginnen, afgeblazen. De werkonderbrekingen dreigden het luchtverkeer in Frankrijk te verstoren.

Als reden voor het afblazen van de stakingen verwijst de bond onder meer naar een besluit van premier Sébastien Lecornu op vrijdag. Hij beloofde het Franse parlement niet te passeren bij de goedkeuring van de begroting voor volgend jaar. Die mogelijkheid staat in de Franse grondwet.

De vakbond zei ook dat er overeenkomsten zijn bereikt, zonder details te geven waarover precies. De bond wilde onder meer dat de lonen van luchtverkeersleiders zouden worden aangepast aan de inflatie.