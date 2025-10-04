Palestijnse Islamitische Jihad steunt Hamas' reactie op Gazaplan

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Palestijnse Islamitische Jihad (PIJ) staat ook achter de reactie van Hamas op het Amerikaanse twintigpuntenplan voor een mogelijk bestand in Gaza. De organisatie droeg bij aan de aanslag van 7 oktober 2023 die de aanleiding was voor de Israëlische aanvallen op de Gazastrook en geldt als bondgenoot van Hamas.

De reactie van Hamas op het voorstel "weerspiegelt het standpunt van de Palestijnse verzetsfacties en Islamitische Jihad heeft een verantwoordelijke rol gehad in de gesprekken die leidden tot dit besluit", staat in een verklaring van PIJ.

PIJ is net als Hamas door de Europese Unie aangemerkt als terroristische organisatie. De organisatie runt na Hamas de grootste gewapende groepering in de Gazastrook.

Hamas heeft gezegd de mensen vrij te willen laten die op 7 oktober 2023 werden gegijzeld in Israël. Over andere onderdelen van het twintigpuntenplan wil Hamas wel nog onderhandelen.