Franse minister: schrappen heffingen is eerste positieve teken

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Financiën Roland Lescure noemt het intrekken van de Amerikaanse importheffingen "het eerste positieve teken dat het de goede kant opgaat". De Amerikaanse president Donald Trump maakte woensdag bekend dat de aangekondigde tarieven van 10 procent voor landen die Groenland militair steunen, van de baan zijn.

"Dit is in feite waar we naar op zoek waren", zei Lescure op de Franse radiozender RTL. "Het magische woord de afgelopen 48 uur was de-escalatie. Op dit moment zijn we aan het de-escaleren."

Frankrijk behoorde tot de club van acht landen waarvoor Trump afgelopen weekend importheffingen aankondigde. Deze landen, waaronder ook Nederland, hadden militairen naar Groenland gestuurd. De Amerikaanse president wil Groenland inlijven en reageerde met een tarief van 10 procent, dat 1 februari zou ingaan.