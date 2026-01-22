"Veel vooruitgang geboekt".: nog een laatste kwestie in onderhandelingen Oekraïne

Volgens de Amerikaanse gezant Steve Witkoff hebben de gesprekken om de oorlog in Oekraïne
te beëindigen "veel vooruitgang geboekt". "Ik denk dat we het tot een punt hebben teruggebracht", zei hij in de marge van het World Economic Forum in Davos. Het is niet bekend over welk punt nog wordt gesproken.
"Als beide partijen dit willen oplossen, zullen we het oplossen", benadrukte Witkoff.
Hij reist donderdag af naar Moskou voor verdere onderhandelingen. Samen met de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner, spreekt hij met de Russische president Vladimir Poetin. Daarna vliegt het duo door naar Abu Dhabi, waar de gesprekken in werkgroepen tussen militairen zouden worden voortgezet.
Ondertussen ontmoeten Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky
elkaar donderdag in Davos. Trump zei woensdag al dat hij denkt "dat we op een punt zijn dat beide partijen een deal willen sluiten". "Als ze dat niet willen, zijn ze dom."