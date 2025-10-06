ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Franse oud-minister Le Maire gestopt als adviseur bij ASML

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 11:56
anp061025081 1
VELDHOVEN (ANP) - De voormalige Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is niet langer strategisch adviseur bij ASML, nadat hij op het punt had gestaan minister van Defensie in Frankrijk te worden. Die functie valt niet te combineren met die van adviseur bij ASML, meldt een woordvoerster.
De benoeming van Le Maire tot defensieminister werd zondagavond bekendgemaakt door premier Sébastien Lecornu. Lecornu diende maandagochtend echter zijn ontslag in. De woordvoerster wil niet ingaan op de gevolgen van het aftreden van de premier en de functie van Le Maire.
Le Maire was sinds begin dit jaar adviseur bij ASML. In die rol zou hij het bedrijf helpen met het bouwen van een coalitie voor investeringen in de Europese chipindustrie.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-529455940

Eindelijk weten we hoe het licht aanging in de ruimte

149879873 l normal none

12 Vreemde symptomen die je volgens internisten en endocrinologen nooit mag negeren

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

208498041 m

Waarom is alvleesklierkanker zo gevaarlijk en hoe herken je het?

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

Loading