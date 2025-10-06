Franse oud-minister Le Maire gestopt als adviseur bij ASML

VELDHOVEN (ANP) - De voormalige Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is niet langer strategisch adviseur bij ASML, nadat hij op het punt had gestaan minister van Defensie in Frankrijk te worden. Die functie valt niet te combineren met die van adviseur bij ASML, meldt een woordvoerster.

De benoeming van Le Maire tot defensieminister werd zondagavond bekendgemaakt door premier Sébastien Lecornu. Lecornu diende maandagochtend echter zijn ontslag in. De woordvoerster wil niet ingaan op de gevolgen van het aftreden van de premier en de functie van Le Maire.

Le Maire was sinds begin dit jaar adviseur bij ASML. In die rol zou hij het bedrijf helpen met het bouwen van een coalitie voor investeringen in de Europese chipindustrie.