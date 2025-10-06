Jumbo stopt samenwerking met internationale inkooporganisaties

VEGHEL (ANP) - Jumbo heeft aangekondigd de samenwerking met twee internationale inkooporganisaties eind dit jaar stop te zetten. De supermarktketen trok eerder op met Everest en Epic Partners om te onderhandelen over de inkoop van A-merkproducten, maar dit past volgens het Veghelse bedrijf niet langer bij de "strategische koers" van Jumbo.

Halverwege 2023 sloot Jumbo zich aan bij de twee internationale inkooporganisaties. De gezamenlijke prijsonderhandelingen van Europese supermarktbedrijven met leveranciers van A-merken moesten leiden tot goedkopere producten.

De samenwerking heeft volgens Jumbo bijgedragen aan een "betaalbaar, ruim en relevant" assortiment voor klanten. Toch zet Jumbo hier nu een punt achter. "Onze koers vraagt om meer ruimte om vanuit eigen kracht en in directe samenwerking met leveranciers - passend bij Jumbo als familiebedrijf - invulling te geven aan de inkoop van A-merken", licht interim-topman Tom Heidman de stap toe.