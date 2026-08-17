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Franse premier houdt crisisoverleg over hack bij belastingdienst

Economie
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 7:49
bijgewerkt om maandag, 17 augustus 2026 om 7:59
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De Franse premier Sébastien Lecornu houdt maandag crisisoverleg over de hack bij de Franse belastingdienst die vorige week werd bekendgemaakt door het ministerie van Financiën. Volgens het kantoor van Lecornu vindt het overleg op ministerieel niveau plaats. Er wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de diefstal van gegevens van honderdduizenden Franse belastingbetalers.
Vanaf maandag worden belastingbetalers die getroffen zijn ingelicht door de dienst. Op het overleg onder leiding van Lecornu wordt gesproken over die meldingen aan gedupeerden en over maatregelen om de cyberveiligheid bij de belastingdienst te verbeteren.
Volgens de overheid werd er in juni en juli ingebroken door hackers bij de dienst, waarbij gegevens van 678.000 belastingbetalers werden buitgemaakt, zowel van particulieren als bedrijven. Het gaat onder meer om informatie over het belastbare inkomen. Ook informatie over adressen en de omvang van vastgoedbezittingen werd ingezien door de hackers.
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