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Zes doden bij Oekraïense raketaanval in Rusland

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 7:48
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BELGOROD (ANP/AFP) - Zes mensen zijn omgekomen door een Oekraïense raketaanval op de Russische grensregio Belgorod. Dat meldt waarnemend gouverneur Aleksandr Sjoevajev maandag op de Russische berichtendienst MAX. Volgens Sjoevajev raakten ook vier mensen gewond, onder wie een 14-jarig kind.
Nu de gevechten aan het front vrijwel stilliggen, zijn de raketaanvallen van zowel Rusland als Oekraïne aanzienlijk opgevoerd. Het aantal burgerslachtoffers heeft hierdoor het hoogste niveau bereikt sinds de eerste maanden van de oorlog in 2022. Alleen al in juli kwamen 437 burgers om het leven in Oekraïne. Volgens de Russische autoriteiten stierven er aan hun zijde in diezelfde maand 79 burgers.
Oekraïne richt zich steeds vaker op locaties van webshop Wildberries. Dat bedrijf levert volgens het land onderdelen voor Russische drones. Rusland voert vaker aanvallen uit met ballistische raketten. Deze zijn moeilijk te onderscheppen, zeker vanwege het tekort aan luchtafweer aan Oekraïense zijde.
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