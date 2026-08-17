ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De trieste balans één jaar na 'Wij eisen de nacht op'

Samenleving
door Peter Janssen
maandag, 17 augustus 2026 om 8:16
130789371_m
Opmerkingen, aanrakingen of nafluiten: 8 op de 10 (78 procent) jonge vrouwen maakten in het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Bij ruim de helft (53 procent) van de incidenten met omstanders werd er niet ingegrepen door iemand.
Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 1.400 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa en de campagne 'Wij eisen de nacht op', zeggen jongeren vaker stil te staan bij de kwestie. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen als ze in het donker alleen over straat gaan is nog steeds laag.

Vaker appen

"Ik merk wel dat meer mannelijke vrienden nu ook 'laat je me weten als je veilig thuis bent?' zeggen tijdens het afscheid nemen", vertelt een deelneemster. De helft (49 procent) van alle jongeren appt nu dan ook vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen. "Ook brengen we elkaar vaak naar huis of bellen we met elkaar tot iedereen veilig is", voegt iemand anders toe.

Lees ook

Advocaat: familie Lisa lijdt onder discussie over politiesystemenAdvocaat: familie Lisa lijdt onder discussie over politiesystemen
Moordverdachte Lisa langer voor observatie in Pieter Baan CentrumMoordverdachte Lisa langer voor observatie in Pieter Baan Centrum
Familie Lisa: 'heel pijnlijk' dat 1700 agenten in dossier kekenFamilie Lisa: 'heel pijnlijk' dat 1700 agenten in dossier keken
OM: Lisa werd twee keer aangevallenOM: Lisa werd twee keer aangevallen
loading

POPULAIR NIEUWS

header-koffers-past-past-niet

Zo verschillen de bagageregels van KLM, easyJet, TUI en Transavia — en waar zit het addertje

ANP-565519919

Hoe dicht is het zoute water al bij jouw kraan? Dit is wat er gebeurt als de Rijn nóg verder zakt

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

Amerikanen zijn slechter af en geven Trump de schuld

koopkracht-2027-hero

CPB: Zoveel euro per maand verlies je in 2027 — per huishoudtype, per inkomen

anp 150256643

Met deze simpele truc werkt je autosleutel van veel grotere afstand

bureau-ochtendlicht-credit

Wanneer werken je hersenen écht op hun best? Waarschijnlijk niet wanneer je denkt

Loading