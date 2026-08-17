De trieste balans één jaar na 'Wij eisen de nacht op'

Opmerkingen, aanrakingen of nafluiten: 8 op de 10 (78 procent) jonge vrouwen maakten in het afgelopen jaar iets intimiderends op straat mee. Bij ruim de helft (53 procent) van de incidenten met omstanders werd er niet ingegrepen door iemand.

Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 1.400 deelnemers van 16 tot en met 34 jaar. Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa en de campagne 'Wij eisen de nacht op', zeggen jongeren vaker stil te staan bij de kwestie. Maar het veiligheidsgevoel van jonge vrouwen als ze in het donker alleen over straat gaan is nog steeds laag.

Vaker appen

"Ik merk wel dat meer mannelijke vrienden nu ook 'laat je me weten als je veilig thuis bent?' zeggen tijdens het afscheid nemen", vertelt een deelneemster. De helft (49 procent) van alle jongeren appt nu dan ook vaker om te checken of iemand goed thuis is gekomen. "Ook brengen we elkaar vaak naar huis of bellen we met elkaar tot iedereen veilig is", voegt iemand anders toe.