Franse supermarkt Carrefour vertrekt mogelijk uit België

PARIJS (ANP/BELGA) - De Franse supermarkt Carrefour sluit een vertrek uit België niet uit. Het concern heeft laten weten "alle strategische opties" open te houden voor markten die niet tot de kernlanden behoren. Dat gaat "van groei tot volledig of gedeeltelijk te gelde maken", kondigde Carrefour aan in een nieuw strategisch plan. De keten wil zich voortaan concentreren op Frankrijk, Spanje en Brazilië en wil tegen 2030 jaarlijks 1 miljard euro gaan besparen.

Begin december meldde de krant De Tijd al dat de super een vertrek uit België zou overwegen. Dat werd toen door het bedrijf ontkend noch bevestigd. Carrefour telt in België 40 hypermarkten, meer dan 440 Carrefour-markets en 330 lokale Carrefour-expresswinkels.

Afgelopen jaar zag Carrefour in België de omzet stijgen en de winstgevendheid herstellen, maakte de onderneming dinsdagavond bekend. Gecorrigeerd voor veranderingen in het winkeltotaal groeide de Belgische omzet met 0,8 procent tot 4,4 miljard euro. Exacte cijfers over de winst bij de zuiderburen werden niet gemeld.