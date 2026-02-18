Merz: wij hebben niet dezelfde straaljagers nodig als Frankrijk

BERLIJN (ANP/AFP/DPA) - Uitspraken van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz hebben geleid tot nieuwe onzekerheid over de toekomst van het Europese defensieproject FCAS, bedoeld om een nieuw gevechtsvliegtuig te ontwikkelen. Merz verklaarde in de podcast Machtwechsel dat zijn land niet dezelfde wensen heeft als Frankrijk.

"De Fransen hebben in de volgende generatie gevechtsvliegtuigen een toestel nodig dat kernwapens kan dragen en vanaf een vliegdekschip kan opereren", zei Merz. "Dat is niet wat wij momenteel nodig hebben in de Duitse krijgsmacht."

Het in 2017 aangekondigde FCAS ('Future Combat Aircraft System') zou een voor Europa ongekend duur defensieproject kunnen worden. Het moet een vliegtuig opleveren dat kan optreden met drones en vanaf 2040 andere Europese toestellen kan vervangen. De toekomst van het initiatief wordt na interne onenigheid al langer in twijfel getrokken. "FCAS is dood, dat weet iedereen, maar niemand wil het hardop zeggen", zei een Franse politicus deze maand tegen Politico.