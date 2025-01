Franse wijn uit de gratie: waarom (Franse) jongeren geen wijn meer willen

Franse wijn, ooit een symbool van elegantie en traditie, lijkt steeds meer terrein te verliezen, vooral onder jongere generaties. De cijfers spreken boekdelen. In 1960 dronken Fransen gemiddeld 120 liter wijn per persoon per jaar; in 2023 is dat gedaald naar slechts 24,2 liter. Vooral onder jongeren is de daling significant: bijna 40% van de Fransen onder de 35 drinkt geen wijn meer.

Dit fenomeen roept vragen op over de toekomst van de wijnindustrie in Frankrijk. Wat zijn de oorzaken van deze trend en wat betekent dit voor de sector?

Waarom drinken jongeren minder wijn?

Veranderende voorkeuren: Jongeren kiezen vaker voor alternatieven zoals bier, mocktails of zelfs cannabis. Wijn wordt door veel jongeren als ouderwets en stijf ervaren.

Gezondheidsbewustzijn: Een groeiend aantal jongeren drinkt helemaal geen alcohol. Campagnes zoals "Dry January" en de populariteit van alcoholvrije dranken spelen hierin een rol.

Prijs en toegankelijkheid: Hoewel eenvoudige wijnen goedkoop verkrijgbaar zijn, zien jongeren wijn vaak als duur of elitair. Ze geven liever geld uit aan andere ervaringen of producten.

Sociale druk: Jongeren voelen zich soms ongemakkelijk bij het drinken van wijn, bang om "de verkeerde keuze" te maken of kritiek te krijgen op hun smaak.





Wat betekent dit voor de wijnindustrie?

De dalende consumptie heeft grote gevolgen:

Economische impact: Veel wijnboeren kampen met overproductie en dalende prijzen. De Franse overheid heeft miljoenen euro's uitgetrokken om overtollige wijn op te kopen en wijngaarden te compenseren.

Klimaatverandering: Hogere temperaturen veranderen de smaak van traditionele wijnen zoals Bordeaux, wat ook bijdraagt aan een dalende vraag.

Concurrentie: Wijnen uit andere landen met modernere marketingstrategieën winnen terrein. Denk aan hippe etiketten en innovatieve smaken.

Zijn er oplossingen?

De toekomst is niet per se somber. De industrie kan inspelen op nieuwe trends: