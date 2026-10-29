ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Google-eigenaar Alphabet keldert op Wall Street na resultaten

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
anp291026151 1
Volg ons op Google Nieuws
Alphabet ging donderdag 13 procent onderuit op de beurzen in New York. Het moederbedrijf van Google zag daarmee zo'n 489 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Het techconcern rapporteerde teleurstellende resultaten voor advertentie-inkomsten uit zoekopdrachten, terwijl de uitgaven door investeringen in AI fors zijn gestegen. Dit wakkerde zorgen aan of de miljardeninvesteringen van Alphabet in AI wel voldoende opleveren.
Beleggers letten tegenwoordig scherp op de kasstroom van een bedrijf, die aangeeft hoeveel geld er in- en uitstroomt. Bij Alphabet was de kasstroom afgelopen kwartaal opnieuw negatief. Een negatieve kasstroom geeft aan dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt. Het risico op betalingsproblemen neemt daardoor toe.
De koersval van Alphabet is niet het grootste verlies aan beurswaarde ooit. In januari 2025 zag chipconcern Nvidia een dag rond de 600 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec790c62-e429-4b67-9ffe-8137d9319769

Elke ochtend natte ramen? Dit helpt beter dan de verwarming hoger zetten

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

IMG_5193

Eerste nachtvorst op komst: buitenkraan, kuipplanten en nog 3 klussen die je vóór dinsdag regelt

IMG_5191

Ga je met ABP-pensioen samenwonen of hertrouwen? Dan kan je pensioen van de ene op de andere dag omlaag

shutterstock_2773059055

Laadpaal doet het niet, maar waarom? Zo eenvoudig als een stekker is je elektrische auto opladen nog lang niet

Loading