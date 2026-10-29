Google-eigenaar Alphabet keldert op Wall Street na resultaten

Alphabet ging donderdag 13 procent onderuit op de beurzen in New York. Het moederbedrijf van Google zag daarmee zo'n 489 miljard dollar aan beurswaarde verdampen. Het techconcern rapporteerde teleurstellende resultaten voor advertentie-inkomsten uit zoekopdrachten, terwijl de uitgaven door investeringen in AI fors zijn gestegen. Dit wakkerde zorgen aan of de miljardeninvesteringen van Alphabet in AI wel voldoende opleveren.

Beleggers letten tegenwoordig scherp op de kasstroom van een bedrijf, die aangeeft hoeveel geld er in- en uitstroomt. Bij Alphabet was de kasstroom afgelopen kwartaal opnieuw negatief. Een negatieve kasstroom geeft aan dat er meer geld uitgaat dan binnenkomt. Het risico op betalingsproblemen neemt daardoor toe.

De koersval van Alphabet is niet het grootste verlies aan beurswaarde ooit. In januari 2025 zag chipconcern Nvidia een dag rond de 600 miljard dollar aan beurswaarde verdampen.