Frauderende cryptobaas Bankman-Fried wil nieuw proces

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 22:47
anp100226236 1
NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - De veroordeelde oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, wil een nieuw proces. Daarvoor heeft hij een verzoek ingediend bij een rechtbank in New York. Bankman-Fried zit momenteel een gevangenisstraf van 25 jaar uit vanwege grote fraude rond het omgevallen cryptoplatform.
De voormalige cryptotopman richtte FTX op in 2019 en groeide in korte tijd uit tot een van de bekendste gezichten in de cryptowereld. Met FTX verdiende hij miljarden. Maar het handelsplatform viel in november 2022 om, toen klanten niet meer bij hun geld konden.
Bankman-Fried werd verdacht van het wegsluizen van 8 miljard dollar van klanten, wat het een van de grootste financiële fraudes ooit maakte. Eind 2023 werd hij schuldig bevonden aan fraude en samenzwering.
Bankman-Fried stelt dat nieuwe getuigen de zaak van de aanklager kunnen weerleggen. Het verzoek staat los van een formeel beroep tegen zijn veroordeling, waar rechters zich momenteel nog over buigen.
