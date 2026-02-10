Trump zei volgens FBI-document dat 'iedereen' wist over Epstein

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een onlangs opgedoken FBI-document roept vragen op over wat de Amerikaanse president Donald Trump wist over het seksueel misbruik door Jeffrey Epstein. Nadat de eerste aanklachten tegen Epstein in 2006 openbaar werden, zou hij tegen een politiechef hebben gezegd dat "iedereen" op de hoogte was.

Trump ontkent van de misdaden te hebben geweten. Hun vriendschap zou al voor Epsteins eerste arrestatie zijn geëindigd. Justitie deelde recent een grote hoeveelheid bestanden die gerelateerd zijn aan de veroordeelde zedendelinquent. Ook Trump komt daarin voor.

Het gaat om onder meer een samenvatting uit 2019 van een interview van de FBI met politiechef Michael Reiter in Palm Beach. Trump zei volgens Reiter: "Godzijdank dat je hem stopt, iedereen wist al dat hij dit deed." Volgens het document vertelde Trump ook dat mensen in New York van Epstein afwisten. Ook zou hij hebben gezegd dat hij ooit in Epsteins nabijheid was geweest terwijl er tieners aanwezig waren en dat hij toen is vertrokken.

'Kwaadaardig'

Ook zou Trump hebben gezegd dat Ghislaine Maxwell "kwaadaardig" was. Zij was de ex-vriendin en handlanger van Epstein. Maxwell zit een gevangenisstraf van twintig jaar uit voor haar betrokkenheid bij het misbruik van minderjarigen. Reiter heeft de details van het interview bevestigd tegenover de krant Miami Herald, die als eerste over het document berichtte.

Toen het ministerie van Justitie werd gevraagd naar het gesprek, zei het niets van het document af te weten. Het Witte Huis stelt dat Trump "eerlijk en transparant" is geweest over het beëindigen van de vriendschap. "Het was een telefoontje dat in 2006 mogelijk wel of niet heeft plaatsgevonden", zei een woordvoerder. "Ik weet het antwoord op die vraag niet."