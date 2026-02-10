Gemengd slot op beurzen New York, Coca-Cola bij dalers

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York lieten dinsdag gemengde uitslagen zien. Beleggers keken vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport dat woensdag op het programma staat. De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, zei maandag dat de banengroei de komende maanden lager zou kunnen uitvallen door een tragere groei van de beroepsbevolking en een hogere productiviteit.

Verder deden beleggers het rustig aan na twee winstdagen op rij, waarbij vooral de tech- en chipaandelen een sterk herstel lieten zien. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 50.188,14 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,3 procent tot 6941,81 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,6 procent tot 23.102,48 punten.

Coca-Cola verloor terrein (min 1,5 procent). De frisdrankenfabrikant boekte het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen. Net als concurrent PepsiCo heeft Coca-Cola de vraag naar zijn dranken de afgelopen kwartalen zien afnemen doordat consumenten besparen op hun boodschappen.

Amerikaanse winkelverkopen

Ook hadden beleggers aandacht voor de Amerikaanse winkelverkopen. In de voor de detailhandel belangrijke maand december bleven de verkopen onverwachts onveranderd ten opzichte van een maand eerder, terwijl er op een stijging was gerekend.

Cijfers van Spotify vielen juist erg in de smaak. De muziekstreamingdienst zag de omzet en winst stijgen in het laatste kwartaal van 2025. Het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg tot een nieuw record van 751 miljoen. Het aantal premiumabonnees, die betalen voor de muziek en podcasts, groeide tot 290 miljoen. Voor het huidige kwartaal rekent Spotify op een verdere stijging van het aantal gebruikers en betalende abonnees. Spotify werd 14,8 procent hoger gezet.