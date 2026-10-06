FrieslandCampina krijgt merkrecht op kleur geel voor Chocomel

DEN HAAG (ANP) - FrieslandCampina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel in de Benelux voor verpakkingen van Chocomel. Dat komt naar voren uit de recente uitspraak van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) in Den Haag in een zaak die het zuivelconcern had aangespannen tegen een Spaanse concurrent.

Het Spaanse Grupo Cacaolat diende in 2025 een merkaanvraag in de Benelux in voor zijn merk Chocolat met dezelfde kleur geel als op de verpakkingen van Chocomel. FrieslandCampina ging daartegen in bezwaar, omdat het logo met de kleur en merknaam verwarrend veel op dat van Chocomel zou lijken. Grupo Cacaolat zou daarmee oneerlijk voordeel halen uit de opgebouwde reputatie en herkenbaarheid van Chocomel. Grupo Cacaolat was het daar niet mee eens en stelde onder meer dat aanbieders van chocolademelk met de kleur geel willen laten zien dat hun producten van cacao zijn gemaakt.

Chocolat is in Nederland te koop via verschillende webshops met Spaanse producten.