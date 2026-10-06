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Kamer wil constructie voor ontwijken erfbelasting aanpakken

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil niet dat kleine spaarders en beleggers de rekening betalen voor de beoogde hervorming van de belasting op inkomsten uit vermogen (box 3). Een ruime meerderheid vraagt het kabinet om in ieder geval naar de erf- en schenkbelasting te kijken als alternatieve dekking. Ook de regeringspartijen D66 en CDA steunen die oproep, zeer tegen de zin van coalitiepartner VVD.
Ouders kunnen nu via zogenoemde papieren schenkingen ervoor zorgen dat hun kinderen na hun overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis stelt voor deze belastingconstructie in te perken en de opbrengst te gebruiken voor aanpassingen in het nieuwe box 3-stelsel die ervoor zorgen dat deze belasting de komende jaren tijdelijk miljarden minder oplevert.
Het oorspronkelijke voorstel om mensen al bij een vermogen vanaf 30.000 euro belasting te laten betalen in box 3, kon in de Kamer op weinig steun rekenen. Er zouden daardoor honderdduizenden mensen een aanslag tegemoet kunnen zien.
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