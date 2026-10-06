Het Hogeland stuurt COA waarschuwingsbrief over azc Uithuizen

UITHUIZEN (ANP) - In een waarschuwingsbrief aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzoekt de Groningse gemeente Het Hogeland om de noodopvanglocatie in Uithuizen te beëindigen. De gemeente geeft het COA een "hersteltermijn" van drie maanden, meldt zij dinsdag.

De noodopvanglocatie in Uithuizen, onderdeel van de gemeente Het Hogeland, heeft plek voor 250 mensen en zou per 1 september sluiten. Vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken kan het COA de bewoners nergens anders laten onderbrengen.

In een eerdere brief aan de raad schreef de gemeente al eventuele juridische stappen te onderzoeken. "Nu het COA zich niet aan de afspraak houdt, volgt een handhavingsprocedure", schrijft de gemeente.

De gemeente begrijpt naar eigen zeggen dat de druk op de asielopvang groot is en dat andere opties voor opvang ontbreken. "Tegelijkertijd vindt zij dat haar inwoners mogen verwachten dat de gemeente afspraken nakomt."