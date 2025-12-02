FrieslandCampina wil met overname in VS groeien op eiwitmarkt

AMERSFOORT (ANP) - FrieslandCampina wil met een overname in de Verenigde Staten een sterkere positie innemen op de markt voor hoogwaardige eiwitten. Het Nederlandse zuivelconcern koopt Wisconsin Whey Protein, dat voor de Noord-Amerikaanse markt wei-eiwitten produceert. Die worden steeds populairder als bestanddeel voor sportvoeding of voedingssupplementen.

"Dankzij deze overname kunnen we de productie van eiwitproducten verder opschalen en aanbieden aan klanten in de VS en wereldwijd", zegt president Anne Peter Lindeboom van het onderdeel FrieslandCampina Ingredients, waarin Wisconsin Whey Protein opgaat.

FrieslandCampina wil een grotere rol spelen op de wereldwijde eiwitmarkt, die hard groeit doordat veel mensen geloven dat eiwitinname belangrijk is voor hun gezondheid. Volgens het bedrijf zijn er ramingen dat de markt voor wei-eiwitten tot 2030 jaarlijks 6,6 procent zal groeien.

De deal moet nog worden goedgekeurd. De bedrijven zeggen niet welk bedrag met de overname is gemoeid.