Kamer wil verplichte stagevergoeding voor alle onderwijsniveaus

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat studenten die stages lopen altijd een gepaste stagevergoeding daarvoor ontvangen van de werkgever. Een motie die het kabinet oproept dit voor alle onderwijsniveaus te verplichten, kreeg dinsdag steun van een meerderheid.

Volgens de indienster SP-Kamerlid Sandra Beckerman had demissionair onderwijsminister Gouke Moes (BBB) een verplichting toegezegd tijdens een debat over het mbo begin oktober, maar zwakte hij die later af. Op social media en in antwoord op schriftelijke vragen gaf hij aan dat hij eerst wilde kijken wat werkgevers zouden gaan doen.

Beckerman vindt een wettelijke regeling nodig en wijst erop dat een eerlijke stagevergoeding "niet alleen rechtvaardig is, maar opleidingen voor broodnodige vakmensen ook aantrekkelijker maakt". Naast haar partij waren ook D66, GroenLinks-PvdA, CDA, BBB, PvdD, DENK, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt het met haar eens.

Eerder pleitte ook de Onderwijsraad voor een minimumstagevergoeding voor alle studenten.