Paus Franciscus stond bekend als de paus van de glimlach en de barmhartigheid. Zijn privédagboek laat een donkerder kant zien. Van januari 2021 tot eind 2022 zat hij in wat hij zelf een geestelijke crisis noemde.

Het dagboek is dinsdag in boekvorm verschenen, ruim anderhalf jaar na zijn dood op 21 april 2025. Kardinaal Víctor Manuel Fernández, een Argentijnse vertrouweling van Franciscus, koos de fragmenten uit en schreef er commentaar bij.

Twijfel aan zichzelf, niet aan God

De crisis begon op 24 januari 2021. Franciscus had toen veel pijn door darmproblemen. In juli van dat jaar werd 33 centimeter van zijn dikke darm verwijderd. In het Vaticaan liep toen ook een groot financieel onderzoek.

Hij twijfelde niet aan God, maar aan zichzelf. Fernández koppelt de crisis vooral aan de manier waarop Franciscus macht uitoefende: de verleiding om te denken dat hij alles alleen kon oplossen. In december 2022 schreef Franciscus dat alles 'vermengd' was met bestuursproblemen, druk om beslissingen te nemen en 'dorheid en troosteloosheid'.

Eind december 2022 was de crisis voorbij. Franciscus kwam er volgens het boek uit door zich volledig aan God toe te vertrouwen.

"Nu heb ik alles gekregen wat ik wilde."

Drie keer de duivel

Opvallend nuchter beschrijft Franciscus drie momenten waarop hij de duivel naar eigen zeggen lichamelijk zag. Twee keer gebeurde dat als aartsbisschop van Buenos Aires: één keer vanuit de auto op weg naar huis en één keer in het koor tijdens de mis.

De derde keer was in Rome, kort na zijn rampzalige reis naar Chili in 2018. Tijdens die reis had hij slachtoffers van seksueel misbruik door een priester niet geloofd. In een vergadering zag hij de duivel en hoorde hij een triomfantelijke stem: "Nu heb ik alles gekregen wat ik wilde."

In juni 2018 noteerde hij dat hij 'de ingang van de hel' had gezien. Hij greep naar zijn rozenkrans.

"Gisteravond zag ik de ingang van de hel."

Bewust tegenstanders laten zitten

Het dagboek verklaart ook een opvallende keuze. Franciscus hield soms Vaticaanse functionarissen in dienst die tegen hem waren. Hij wilde mensen niet als marionetten behandelen.

Over kardinaal Robert Prevost, nu paus Leo XIV, schreef hij: 'Een groot herder, een gulle missionaris en een onberispelijk man.'

Wat er niet in staat

Het boek is geen volledig dagboek. Fernández liet passages weg die over andere mensen gaan. Zijn meest vertrouwelijke gedachten schreef Franciscus bovendien in een onleesbare code, en die staan niet in het boek.

Wie de paus helemaal wil kennen, moet het dus doen met een selectie. Die selectie is gemaakt door een van zijn trouwste medestanders.

Het dagboek in het kort

Periode: 20 december 1992 tot 18 augustus 2024

Omvang boek: 160 pagina's

Verschenen: 24 november 2026, in vijf talen en 94 landen

Talen: Italiaans, Spaans, Engels, Portugees en Frans. Er is geen Nederlandse editie. De Duitse vertaling volgt op 16 december.

Meer weten?